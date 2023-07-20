Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:30

Шлеменко — Оливейра: время начала и где смотреть прямую трансляцию боя

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боец ММА Александр Шлеменко.
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

21 июля, в пятницу, российский боец ММА Александр Шлеменко проведет поединок с бразильцем Алексом Оливейрой на турнире SFC 8. Противостояние экс-чемпиона Bellator в среднем весе и бывшего бойца UFC станет главным событием вечера единоборств в Омске.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию боя Шлеменко — Оливейра. Смотреть видеотрансляцию поединка можно будет в прямом эфире канала «Матч ТВ». Начало — в 19.30 по московскому времени.

У 39-летнего Шлеменко в ММА — 61 победа, 15 поражений, 1 ничья и один бой был признан недействительным. На счету 35-летнего Оливейры — 23 победы, 14 поражений, одна ничья и два боя были признаны несостоявшимся.

19 июля «Шторм» и бразильский «Ковбой» уложились в лимит среднего веса. На официальном взвешивании Шлеменко показал 84,4 кг, а Оливейра — 82,7 кг.

Источник: https://www.sport-express.ru/boxing/mma/
Александр Шлеменко
ММА
0
Читайте также
Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
Черчесова уволили из «Ференцвароша» после вылета из Лиги чемпионов
МО: ВС России продолжили наносить удары возмездия в районах Одессы и Ильичёвска
Сообщения о новом взрыве на Крымском мосту спровоцировали гнев среди россиян
Один из самых известных хакеров Кевин Митник скончался в 59 лет
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минеев рассказал, что будет делать, если встретит Усика на фронте: «Стрелять»
Новости
RSS RSS
Все новости