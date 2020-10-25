Федун предложил Хабибу провести бой на стадионе «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун готов предоставить Хабибу Нурмагомедову стадион красно-белых «Открытие Арена», если боец согласится провести еще один бой. Накануне чемпион UFC защитил титул, победив Джастина Гэтжи. После поединка Хабиб объявил о завершении карьеры.

— Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с очередной безоговорочной победой и выдающейся спортивной карьерой! — цитирует «РИА Новости» Федуна. — Хабиб стал легендой смешанных единоборств с миллионами поклонников по всему миру. Из-за боя вчера наши ребята даже попросили отложить вылет из Краснодара.

Я уважаю и понимаю решение Хабиба завершить карьеру. Однако в случае, если наш боец его изменит, то предлагаю провести бой на «Открытии Арене», где он получит лучшую поддержку 50 000 верных болельщиков. Это событие могло бы стать одним из самых ярких не только в истории UFC, но и всего российского спорта, ведь Хабиб ни разу не дрался дома!