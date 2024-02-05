Боксер Джонсон: «Моя дочь живет в США, отказываться от гражданства будет не очень мудрым решением»

Американский боксер, получивший гражданство РФ, Кевин Джонсон ответил на вопрос «СЭ» о возможном отказе от паспорта США.

— Была информация, что вы планировали отказаться от гражданства США. Это правда?

— Я являюсь отцом, у меня есть дочь, которая продолжает жить в США. С паспортом мне намного легче прилетать к ней. Отказываться от гражданства будет не очень мудрым решением в этом случае.

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью.

11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество Владимирович.