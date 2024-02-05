Американский боксер Джонсон о планах в России: «Надо идти в верном направлении каждый день»

Американский боксер Кевин Джонсон рассказал «СЭ» о планах на жизнь в России.

— Есть ли у вас планы на жизнь в России? Может, начать тренировать? Или открыть бизнес?

— Живу в России вместе со своей командой и промоутером. Они помогают мне идти по правильному направлению. Планов очень много, надо идти в верном направлении каждый день, выкладываться на 100 процентов. У меня не возникает вопросов, я просто просыпаюсь каждый день и готов продолжать идти в верном направлении. Да, было много предложений о работе. Но я один ха-ха. Россия — огромная страна, мне бы хотелось потренироваться как можно с большим количеством людей. Но все в разных местах, это сложно...

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью.

11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество Владимирович.