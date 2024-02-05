Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

5 февраля, 13:00

Тайсон Фьюри — Александр Усик: дата и место проведения боя в 2024 году

Бой Фьюри — Усик назначен на 18 мая 2024 года
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Усик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

После нескольких срывов и переносов поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика был назначен на 18 мая. Время начала боя пока тоже официально не анонсировано, но обычно боксерские события в арабских странах стартуют вечером по московскому времени.

Официальной трансляции поединка Фьюри и Усика на данный момент в России не планируется. В таком случае видео в прямом эфире может быть доступно при использовании стрима одного из бродкастеров, IPTV или в специализированных группах соцсети «ВКонтакте».

Профессиональный рекорд Тайсона Фьюри по прозвищу Цыганский Король в боксе — 34 победы, ни одного поражения и одна ничья (первый поединок с Деонтеем Уайлдером). 24 боя Тайсон завершил досрочно. Последний бой состоялся 28 октября 2023 года — 10-раундовый поединок против Фрэнсиса Нганну. Британец выиграл у бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе раздельным решением судей, его пояс чемпиона WBC в этот вечер на кону не стоял.

Профессиональный рекорд Усика в боксе — 21 победа и ни одного поражения. 14 боев Александр завершил досрочно. Последний поединок боксер провел 7 августа 2023 года и выиграл у Даниэля Дюбуа нокаутом в девятом раунде. Благодаря победе Александр защитил пояса WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе.

Основную информацию о предстоящем поединке можно узнать из материала на сайте «СЭ».

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Главный шахматный клуб в США дисквалифицировал Ханса Ниманна
Задержанный за убийство бойца ММА Мутаева признал свою вину
Пленный наемник из Польши решил примкнуть к ВС России
Токаев принял отставку правительства Казахстана во главе с премьером Смаиловым
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Пять китайских авто пропали с рынка России в январе
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Энтони Джошуа: «Я ставлю на Бивола в противостоянии с Бетербиевым»

Денис Лебедев назвал ключевой фактор в бою Бетербиева и Бивола

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости