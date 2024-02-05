Тайсон Фьюри

После нескольких срывов и переносов поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика был назначен на 18 мая. Время начала боя пока тоже официально не анонсировано, но обычно боксерские события в арабских странах стартуют вечером по московскому времени.

Официальной трансляции поединка Фьюри и Усика на данный момент в России не планируется. В таком случае видео в прямом эфире может быть доступно при использовании стрима одного из бродкастеров, IPTV или в специализированных группах соцсети «ВКонтакте».

Профессиональный рекорд Тайсона Фьюри по прозвищу Цыганский Король в боксе — 34 победы, ни одного поражения и одна ничья (первый поединок с Деонтеем Уайлдером). 24 боя Тайсон завершил досрочно. Последний бой состоялся 28 октября 2023 года — 10-раундовый поединок против Фрэнсиса Нганну. Британец выиграл у бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе раздельным решением судей, его пояс чемпиона WBC в этот вечер на кону не стоял.

Профессиональный рекорд Усика в боксе — 21 победа и ни одного поражения. 14 боев Александр завершил досрочно. Последний поединок боксер провел 7 августа 2023 года и выиграл у Даниэля Дюбуа нокаутом в девятом раунде. Благодаря победе Александр защитил пояса WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе.

Основную информацию о предстоящем поединке можно узнать из материала на сайте «СЭ».