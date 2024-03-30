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Кудряшов назвал фаворита в поединке Тима Цзю и Фундоры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от боя между австралийцем Тимом Цзю и американцем Себастьяном Фундорой.

«Разница в габаритах просто колоссальная. Особенно для первого среднего веса. У Тима Цзю нет похожих на Фундору спарринг-партнеров. Это реальная проблема. Единственное, — Себастьян был нокаутирован в прошлом бою левым боковым. Тим умеет прессинговать и бить. Проблем у Фундоры будет больше, чем у Цзю. Цзю может оказать прессинг, а сможет ли его выдержать Фундора после нокаута? Сомневаюсь. Фаворит — Тим Цзю», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.

Бой Цзю и Фундоры состоится в ночь на 31 марта в Лас-Вегасе, США. На кону будут стоять титулы чемпиона мира в первом среднем весе по версиям WBO и WBC.

Источник: MMA.Metaratings
Бокс
Себастьян Фундора
Тим Цзю
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