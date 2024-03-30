Непобежденный российско-австралийский боксер Тим Цзю проведет бой против бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Себастьяна Фундоры в ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе (США) на стадионе T-Mobile Arena. Начало — в 03:00 по московскому времени.

Бой Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры в России, скорее всего, показан не будет. Посмотреть видеотрансляцию поединка можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса.

Профессиональный рекорд Тима Цзю в боксе — 24 победы и ни одного поражения. 17 поединков Тим завершил досрочно.

Рекорд Фундоры в профессиональном боксе — 20 побед, одно поражение и одна ничья. 13 поединков он закончил досрочно.

Основная информация о вечера бокса в Лас-Вегасе доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».