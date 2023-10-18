Флойд Мейвезер может подраться с Майки Гарсией 9 декабря

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) проведет выставочный бой против экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Майки Гарсии (40-2) 9 декабря на телеканале Showtime, сообщает ProBox TV.

Гарсия в прошлом бою проиграл Сандор Мартину (41-3) решением большинства судей. Бой состоялся 16 октября 2021-го во Фресно, США.

Мейвезер в прошлый раз дрался в июне против внука известного гангстера и босса преступного клана Гамбино в Нью-Йорке Джона Готти III (2-0). Бой продлился шесть раундов.

Во время поединка рефери призвал бойцов следить за своими словами, после чего Готти вошел с Мейвезером в клинч, прижал его к канатам и рефери остановил бой. После остановки рефери Готти побежал на Мейвезера и попытался его ударить. К этому времени на ринг выбежала команда Мейвезера и встала на защиту боксера.