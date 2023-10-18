Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:27

Сауль Альварес высмеял Конора: «Когда дело доходит до драки, ты всегда сбегаешь»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) вступил в словесную перепалку с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) в соцсетях.

«Сауль, ты недожаренный цыпленок, я выбью связки из твоего коленного сустава. Мне даже не нужны руки, чтобы покончить с тобой, я надеру твою розовую кожу, и ты будешь выглядеть так, будто тебя слишком долго оставляли на солнце, ха-ха, веснушчатая морда. Мы увидимся. Канело — это кукурузные хлопья без сахара», — написал Макгрегор в соцсети X.

«Ты ведешь себя как маленький ребенок, у тебя большой рот и ты умеешь хорошо говорить гадости, но, когда дело доходит до драки, ты всегда сбегаешь, ха-ха-ха», — написал Альварес в ответ.

Ранее Альварес заявил, что побьет Макгрегора одной рукой.

Бокс
Конор Макгрегор
Сауль Альварес
UFC
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Гран-при» в Уфе — мед вместо цветов, крики Петросян и летающие акулы
Бой-реванш Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
Российские медики предупредили о тройной эпидемии вирусов в текущем сезоне
Глава МИД Иордании заявил об отмене четырехстороннего саммита по ситуации в Газе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федор Емельяненко приступил к тренировкам по боксу
Новости
RSS RSS
Все новости