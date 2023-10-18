Сауль Альварес высмеял Конора: «Когда дело доходит до драки, ты всегда сбегаешь»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) вступил в словесную перепалку с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) в соцсетях.

«Сауль, ты недожаренный цыпленок, я выбью связки из твоего коленного сустава. Мне даже не нужны руки, чтобы покончить с тобой, я надеру твою розовую кожу, и ты будешь выглядеть так, будто тебя слишком долго оставляли на солнце, ха-ха, веснушчатая морда. Мы увидимся. Канело — это кукурузные хлопья без сахара», — написал Макгрегор в соцсети X.

«Ты ведешь себя как маленький ребенок, у тебя большой рот и ты умеешь хорошо говорить гадости, но, когда дело доходит до драки, ты всегда сбегаешь, ха-ха-ха», — написал Альварес в ответ.

Ранее Альварес заявил, что побьет Макгрегора одной рукой.