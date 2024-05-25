Папин нокаутировал Чилембу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Алексей Папин одержал победу на туринре «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Балашихе. Во втором раунде он нокаутировал Айзека Чилембу из Малави.

Бой проходил по правилам профессионального бокса в первой тяжелой весовой категории. Папин стал обладателем пояса Евразийско-тихоокеанского боксерского совета (WBA Asia).

Теперь рекорд 36-летнего россиянина в профессиональной карьере — 17-1-0, а у 37-летнего малавийца — 27-9-4.