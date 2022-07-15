Редкую модель Porsche 1955 года выпуска пустят с молотка

На аукционе RM Sotheby's, который состоится в августе этого года, выставят на торги открытый внедорожник Porsche Type 597. Он известен еще и как Jagdwagen. Стоимость данного лота пока не называют.

Эта модель Porsche выпускалась в 1950-х годах для участия в конкурсе Бундесвера. Однако Type 597 победу там не одержал, выиграла машина DKW Munga.

Этот Porsche считают первым внедорожником немецкой компании. Всего выпустили 71 такой экземпляр, которые продавались иностранным армиям и физическим лицам.

Ранее стало известно, что на аукцион выставили последний Ferrari с четырехцилиндровым двигателем.