Россиянам предлагают большую скидку на покупку нового автомобиля

Россияне теперь могут приобрести новый автомобиль со скидкой до 25% по программе льготного кредитования. Субсидировать ее будет государство. Однако купить можно только транспортные средства отечественного производства, стоимость которых должна ограничиваться 2 миллионами рублей.

Помимо этого покупатель должен быть медицинским работником, для которого это будет первая машина, или иметь несовершеннолетнего ребенка. Также в программе могут участвовать россияне, решившие сдать свои старые автомобили (2016 года выпуска и старше). При этом владеть ими нужно минимум 12 месяцев. Первоначальный взнос должен быть не менее 20% от стоимости машины.

Таким образом, приобрести упрощенную LADA Granta Classic 2022 можно всего за 543,1 тысячи рублей, а упрощенную LADA Niva Legend — за 660 000.

Скидка в 25% обеспечена жителям Дальневосточного федерального округа, для остальных субъектов она составит 20%. Благодаря льготным программа Министерство промышленности и торговли планирует реализовать не менее 75 000 автомобилей.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ возобновил производство упрощенной LADA Granta Cross.