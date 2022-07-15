АвтоВАЗ планирует выпускать новое семейство автомобилей

Президент российской компании АвтоВАЗ Максим Соколов заявил о готовности создать новое семейство автомобилей LADA с машинами класса С.

«В долгосрочной перспективе планируем использовать абсолютно новую российскую платформу. Это будет скоординировано с новой стратегией завода и российского автопрома в целом. Будет целая линейка, целое семейство моделей. Конечно, это все потребует больших инвестиций, но наши покупатели вполне обоснованно хотят ездить на современных машинах», — приводит слова Соколова РИА «Новости».

При этом необходимую сумму инвестиций президент отечественной компании не назвал, но отметил, что все будет зависеть от положений стратегии АвтоВАЗа и одобрения акционеров, совета директоров и Минпромторга.

Отметим, что у АвтоВАЗа два завода — в Тольятти и Ижевске. На сегодняшний день LADA состоит из пяти семейств моделей: это Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva.

Ранее АвтоВАЗ объявил скидки на покупку упрощенной LADA Granta.