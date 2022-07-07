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Сегодня, 09:30

На аукцион выставили последний Ferrari с четырехцилиндровым двигателем

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Ferrari 500 TRC Spider.

На аукционе RM Sotheby's, который пройдет в августе, выставят спорткар Ferrari 500 TRC Spider. Он был выпущен во второй половине 1950-х годов. Всего таких автомобилей было 19 штук.

Отмечается, что данный лот является предпоследним экземпляром из партии. При этом сама модель стала последней в истории итальянской компании, которая была оснащена четырехцилиндровым двигателем. Оценивается лот от 8 до 10 миллионов долларов.

Этот Ferrari 500 TRC Spider принимал участие в нескольких крупных соревнованиях, но в основном — в местных гоночных сериях.

Автомобиль имел разных владельцев и находился то в Европе, то в США.

Ранее стало известно, что редкую модель Bugatti выставили на аукцион за 3,4 миллиона долларов.

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