В «Актобе» сообщили об отсутствии планов по приглашению Слуцкого

Спортивный директор «Актобе» Юрий Логвиненко ответил на вопрос «СЭ» о возможном приглашении тренера Леонида Слуцкого в клуб.

«Насколько я знаю, вообще ничего такого не было», — сказал Лонгвиненко «СЭ».

Ранее издание metaratings.ru сообщило, что экс-тренер сборной России наряду с наставником национальной команды Казахстана Магомедом Адиевым входит в число основных кандидатов на должность главного тренера красно-белых в случае ухода нынешнего тренера команды Андрея Карповича.