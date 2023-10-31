Слуцкий может стать главным тренером «Актобе»

Российский тренер Леонид Слуцкий может возглавить казахский «Актобе», сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, Слуцкий и наставник сборной Казахстана Магомед Адиев входят в число основных кандидатов на должность главного тренера «Актобе» в случае ухода нынешнего тренера команды Андрея Карповича.

По итогам 26 матчей «Актобе» занял третью строчку в чемпионате Казахстана, набрав 50 очков. Победителем стал «Ордабасы» (58 очков).

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который 52-летний специалист покинул в ноябре прошлого года. До этого он возглавлял «Витесс», «Халл Сити», сборную России, ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву» и «Уралан».