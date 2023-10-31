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Сегодня, 13:29

Слуцкий может стать главным тренером «Актобе»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Леонид Слуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский тренер Леонид Слуцкий может возглавить казахский «Актобе», сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, Слуцкий и наставник сборной Казахстана Магомед Адиев входят в число основных кандидатов на должность главного тренера «Актобе» в случае ухода нынешнего тренера команды Андрея Карповича.

По итогам 26 матчей «Актобе» занял третью строчку в чемпионате Казахстана, набрав 50 очков. Победителем стал «Ордабасы» (58 очков).

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который 52-летний специалист покинул в ноябре прошлого года. До этого он возглавлял «Витесс», «Халл Сити», сборную России, ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву» и «Уралан».

Источник: https://metaratings.ru/news/leonid-sluckii-mozhet-vozglavit-aktobe-300673/
Футбол
ФК Актобе
Леонид Слуцкий
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