«Тобол» предложил контракт экс-форварду «Марселя» Омрани

Руководство «Тобола» предложило алжирскому нападающему Бийелю Омрани контракт до конца сезона-2024, сообщает Legalbet.kz.

По информации источника, футболист даст ответ костанайскому клубу в ближайшие дни.

Омрани стал свободным агентом в январе 2024 года после окончания контракта с «Петролулом». До этого он выступал за «Арль-Авиньон», «ЧРФ Клуж» и «Марсель», вместе с которым стал обладателем Кубка французской лиги (2012) и обладателем Суперкубка Франции (2011).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего нападающего в 550 тысяч евро.