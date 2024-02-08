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Футбол

8 февраля, 09:39

«Тобол» предложил контракт экс-форварду «Марселя» Омрани

Алина Савинова
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Руководство «Тобола» предложило алжирскому нападающему Бийелю Омрани контракт до конца сезона-2024, сообщает Legalbet.kz.

По информации источника, футболист даст ответ костанайскому клубу в ближайшие дни.

Омрани стал свободным агентом в январе 2024 года после окончания контракта с «Петролулом». До этого он выступал за «Арль-Авиньон», «ЧРФ Клуж» и «Марсель», вместе с которым стал обладателем Кубка французской лиги (2012) и обладателем Суперкубка Франции (2011).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего нападающего в 550 тысяч евро.

Источник: https://legalbet.kz/news/16500974/
Футбол
ФК Марсель
ФК Тобол
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