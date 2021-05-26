Вратарь «Вашингтона» Самсонов не приедет на ЧМ. Стоит ли теперь сборной ждать вратаря из НХЛ?

Обзор дня Алексея Шевченко.

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Потеря

Сборная России не сможет рассчитывать на вратаря «Вашингтона» Илью Самсонова. Клуб запретил голкиперу ехать на чемпионат мира, так как надо залечить все свои повреждения, которые накопились после жуткого сезона. Это очень неприятные новости для национальной команды. Планировалось, что Самсонов сыграл бы два матча в групповом этапе и вышел бы на самую важную игру турнира — четвертьфинал.

Что делать? Ждать ли Сергея Бобровского или Андрея Василевского? «Тампа» близка к тому, чтобы выйти во второй раунд, так что приезд последнего маловероятен. Бобровский же стал третьим вратарем «Флориды», он уже не раздевается даже в запас. Есть ли смысл его дожидаться? Если он станет свободным 27 мая по московскому времени, то лишь через сутки у него будет последняя встреча с руководством, и если голкипер поторопится, то сможет приехать в Латвию 29-30 мая. Два дня карантина без выхода из номера, три дня тренировок. Бобровский сыграет только в полуфинале.

Но если в сборной решат дальше двигаться нынешним составом, то это может расслабить Александра Самонова и Ивана Бочарова. Оба голкипера должны сосредоточиться на своей игре, а не ждать, что их вот-вот заменят. Впрочем, не думаю, что немного нервные действия Александра на турнире связаны с ожиданием приезда голкипера из НХЛ. Для человека, который совсем недавно еще защищал цвета «Витязя», психологически тяжело оказаться на чемпионате мира. И он просто привыкает. Плохо то, что перед игрой с командой Дании мы не можем рассчитывать уже на трех нападающих, а также из строя выбыл защитник Артем Зуб. Но лишь бы все поправились к плей-офф.

Изменения

«Ак Барс» накануне решился на смену генерального менеджера, в российских клубах топ-уровня это происходит чрезвычайно редко. Рафик Якубов больше не работает в казанской команде, а на его место пришел Марат Валиуллин. С уважением отношусь к Якубову, он всегда переживал за команду, был открыт и мог объяснить любое решение, а не прятаться за пресс-службами. Но ведь никто не скажет, что решение президента клуба стало сенсацией. У команды самая кошмарная весна за последнее время. «Ак Барс» продлил отношения с главным тренером, но потерял Станислава Галиева, Альберта Яруллина, а четыре из пяти легионеров подвели в плей-офф. Один из богатых успешных клубов страны два года не выигрывал кубок, а теперь еще и будущий сезон может стать очень непростым. Хоккеистов на рынке нет, а состав явно не укомплектован.

Но не поздно ли пошли на такой шаг? Что сейчас может изменить Валиуллин? Главная проблема Якубова — полное доверие главному тренеру. То есть менеджер, назначив Квартальнова, посчитал, что теперь есть ответственный за результат и основная задача — создать максимально комфортные условия для работы. Брать тех хоккеистов, которые нужны Квартальнову, позволять ему вести себя так, как он привык. В принципе, нормальная модель поведения, но видите, к чему она привела. Теперь-то уже глупо отрицать, что хоккеисты высокого уровня не слишком и хотят работать с Дмитрием Вячеславовичем, особенно если имеют похожие предложения. Посмотрим, как справится с Квартальновым новый менеджер. И как клуб выйдет из тяжелой ситуации с составом.

Совет директоров «Динамо» утвердил главных тренеров трех команд системы бело-голубых

Решение

В московском «Динамо» накануне официально утвердили назначение главных тренеров во все клубы системы. Пожалуй, неожиданностью стало то, что все-таки клубом ВХЛ будет руководить Юрий Панов, а Ярослав Люзенков, выигравший турнир в МХЛ, так и остается в молодежке. В чем тогда смысл системы, если нет карьерного роста? Но менеджеры утверждают, что это продуманное решение, принятое совместно с обладателем Кубка Харламова.

Поставлена точка в истории с Дмитрием Яшкиным, у которого действующий контракт с клубом. Нападающий отправляется в НХЛ, при этом права на хоккеиста остаются за клубом. И если у него что-то не получится, то он вернется в Москву, ради этого бело-голубые даже не собираются закрывать все позиции легионеров до начала чемпионата.

Но самое главное — в «Динамо» еще раз подтвердили, что собираются серьезно относиться к будущему сезону: начат поиск иностранного вратаря. Все правильно. Входить в сезон с парой Иван Бочаров — Александр Еременко крайне неразумно после такого усиления состава. Первый последние два года все еще в подающих надежды, а Еременко слишком много лет. Нужен иностранец, с которым бы рос Бочаров, плюс клуб заключит контракт с новым тренером (в списке кандидатов, правда, пока слишком много имен), что гарантирует постоянный прогресс спортсменов за место в рамке. Если угадают с легионером, то тогда слабых мест в «Динамо» не будет и все уже будет зависеть от работы Алексея Кудашова.