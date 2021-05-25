Совет директоров «Динамо» утвердил главных тренеров трех команд системы бело-голубых
Высший коллегиальный орган управления московского «Динамо» утвердил главных тренеров трех команд системы бело-голубых на сезон-2021/2022, сообщает сайт клуба.
Как и было объявлено 13 апреля на пресс-конференции московского «Динамо» по окончании сезона, главным тренером основной команды бело-голубых назначен Алексей Кудашов. На данный момент специалист совместно с руководством клуба заканчивает формирование тренерского штаба.
Команду Высшей хоккейной лиги в новый сезон в качестве главного тренера поведет Юрий Панов. В прошлом сезоне специалист входил в тренерский штаб «Динамо».
Главным тренером молодежной команды останется Ярослав Люзенков. Совет директоров отметил, что за этот период была также проделана колоссальная работа по развитию и становлению выпускников Академии бело-голубых.
В ближайшее время «Динамо» объявит полные составы тренерских штабов всех трех команд вертикали.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/159826-itogi_zasedaniya_soveta_direktorov_hk____dinamo__
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