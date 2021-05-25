Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Совет директоров «Динамо» утвердил главных тренеров трех команд системы бело-голубых

13:03
Теги:

Высший коллегиальный орган управления московского «Динамо» утвердил главных тренеров трех команд системы бело-голубых на сезон-2021/2022, сообщает сайт клуба.

Как и было объявлено 13 апреля на пресс-конференции московского «Динамо» по окончании сезона, главным тренером основной команды бело-голубых назначен Алексей Кудашов. На данный момент специалист совместно с руководством клуба заканчивает формирование тренерского штаба.

Команду Высшей хоккейной лиги в новый сезон в качестве главного тренера поведет Юрий Панов. В прошлом сезоне специалист входил в тренерский штаб «Динамо».

Главным тренером молодежной команды останется Ярослав Люзенков. Совет директоров отметил, что за этот период была также проделана колоссальная работа по развитию и становлению выпускников Академии бело-голубых.

В ближайшее время «Динамо» объявит полные составы тренерских штабов всех трех команд вертикали.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/159826-itogi_zasedaniya_soveta_direktorov_hk____dinamo__

Читайте также

А вам жаль Макдэвида? Команда лучшего хоккеиста НХЛ опять провалилась в плей-офф
ЧМ-2021: расписание матчей 25 мая
Россия уступила Словакии на чемпионате мира по хоккею
В Госдуме не исключают возможность бойкота остатка хоккейного ЧМ из-за скандала с флагами

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд