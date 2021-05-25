Совет директоров «Динамо» утвердил главных тренеров трех команд системы бело-голубых

Высший коллегиальный орган управления московского «Динамо» утвердил главных тренеров трех команд системы бело-голубых на сезон-2021/2022, сообщает сайт клуба.

Как и было объявлено 13 апреля на пресс-конференции московского «Динамо» по окончании сезона, главным тренером основной команды бело-голубых назначен Алексей Кудашов. На данный момент специалист совместно с руководством клуба заканчивает формирование тренерского штаба.

Команду Высшей хоккейной лиги в новый сезон в качестве главного тренера поведет Юрий Панов. В прошлом сезоне специалист входил в тренерский штаб «Динамо».

Главным тренером молодежной команды останется Ярослав Люзенков. Совет директоров отметил, что за этот период была также проделана колоссальная работа по развитию и становлению выпускников Академии бело-голубых.

В ближайшее время «Динамо» объявит полные составы тренерских штабов всех трех команд вертикали.