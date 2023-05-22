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Канадцы снова разочаровали на ЧМ: нагрубили и проиграли норвежцам по буллитам!

Отдел хоккея «СЭ»
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22 мая. Канадцы проиграли норвежцам на чемпионате мира — 2:3 Б.
Фото AFP
Но «кленовых листьев» рано хоронить.

Чемпионат мира. Группа B
Канада — Норвегия — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Мартинсен — 1 (Улимб), 9:45 — 0:1. Улден — 1 (Сальстен), 21:52 — 0:2. Лучич — 2 (Уигар, Миддлтон), 28:26 — 1:2. Крауз — 4 (Карконе), 59:48 — 2:2.
Победный буллит: Ольсен.
Вратари: Хофер (58:14 — 58:52, 58:59 — 59:48) — Арнтцен.
Штраф: 29 — 2.
Броски: 33 (9+10+11+3) — 23 (7+9+4+3).
Судьи: Макфарлейн, Франнсен.
22 мая. Рига. «Арена Рига».

Сборная Норвегии на чемпионате мира не впечатляла, но за два матча до конца группового этапа выполнила свою главную задачу — сохранить место в элитном дивизионе. Словенцы проиграли все шесть матчей в основное время и закрепили за собой последнее место в группе. Возможно, после этого норвежцы раскрепостились и выдали матч жизни в противостоянии с Канадой.

Джозеф Велено (90-й номер) в&nbsp;матче Канада&nbsp;&mdash; Швейцария. Омерзительный поступок канадца на ЧМ: наступил швейцарцу лезвием на ногу!

Североамериканцы тоже на групповом этапе не блещут, но к этому все привыкли — «кленовые» включаются на полную в матчах на выбывание. Все же помнят чемпионат мира двухлетней давности, когда Канада еле выбралась из группы, а потом обыграла Россию и взяла золото? Вот и на этот раз не стоит оценивать канадцев преждевременно.

Норвежцы же классно начали матч, и вряд ли кто-то удивился, что именно они открыли счет. Олимб выиграл борьбу у борта и нашел передачей Мартинсена, а бывший нападающий «Колорадо» и «Монреаля» уверенно реализовал момент.

Казалось, что уж теперь-то канадцы начнут двигаться активнее, но норвежцы по делу выиграли стартовый период. А в начале второго благодаря рикошету Ульден удвоил преимущество своей команды.

Милан Лучич отыграл одну шайбу кистевым броском с дальней дистанции, но вскоре канадцев подвел 18-летний Адам Фантилли, которому прочат второй пик драфта-2023. Юниор заработал матч-штраф, и хоть канадцы не забили, но при этом потратили много сил на оборону. Поведение «кленовых» вообще разочаровывает: в игре со швейцарцами Джо Велено поступил по-свински, ударив коньком по ноге Нино Нидеррайтера. Все могло закончиться ужасным переломом, но обошлось, а Велено получил дисквалификацию на пять матчей и досрочно завершил турнир.

Матч жизни выдал вратарь норвежцев Арнтцен, но его подвигов не хватило для того, чтобы завершить игру победой в основное время. На последних секундах канадцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, и Крауз сравнял счет.

В овертайме у обеих команд было много моментов, но никто не смог отличиться. А вот в серии буллитов норвежцы удивили потрясающим мастерством, красиво реализовав четыре из пяти попыток. И пусть турнир для Норвегии закончится уже завтра, им точно не будет стыдно, а сегодняшний матч войдет в историю сборной.

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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная Норвегии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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