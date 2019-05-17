"Журналисты испортили ребятам из сборной России отдых". Официант того самого ресторана рассказал, как все было

Официант из ресторана Iasai в Братиславе рассказал о его посещении сборной России, о котором написал один из словацких порталов.

- Это полная чушь. Все это смешно. Никто здесь не пил 160 бутылок. Некоторые вовсе не брали алкоголь. Когда папарацци попытались проникнуть внутрь, парни не на шутку разозлились и намекнули на то, что им лучше выйти. Но они караулили их у входа, испортив ребятам отдых, - отметил работник ресторана, пожелавший остаться неизвестным. (Алена Гребенькова)