Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от чемпионата мира. Турнир пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

- Я очень рад за ребят, которые приезжают помочь нашей сборной. На чемпионате мира они за собой поведут команду, у нас в целом очень классная, интересная и креативная сборная, а эти хоккеисты - художники первого плана, - цитирует специалиста ТАСС. - На чемпионате мира будет нечто невообразимо интересное, так как это большая редкость, когда на турнир такого уровня приезжает сразу такое большое количество мастеров. Чемпионат мира будет настоящим праздником и шоу для всего мира, а мы сможем увидеть пропаганду красивого хоккея.

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