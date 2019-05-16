Вратарь сборной Италии: "Рад за Овечкина"

Вратарь сборной Италии Андреас Бернард подвел итоги матча чемпионата мира с Россией (0:10). Бернарда заменили при счете 0:5.

- Нашей задачей было выйти на матч и получить удовольствие. Но тяжело это сделать, когда по итогам двух периодов на табло 0:8. Мы очень хотели забить. Открыть наконец-то счет голам на турнире. Но не повезло, хотя у нас были хорошие моменты. Василевский – один из лучших вратарей мира. Ему сложно забить. Надеюсь, до конца турнира мы все-таки забьем. Просто мы большую часть времени находимся в зоне защиты. И когда прибегаем в атаку – сил уже никаких нет. Так что вбрасываем шайбу и бежим меняться. Надо как-то найти возможность экономить силы перед своими воротами, чтобы их хватало и у чужих. Надеюсь, в последних двух матчах на турнире (против Норвегии и Австрии) мы ее найдем.

- Вы отразили в матче с Латвией 62 броска. Но через сутки снова вышли в старте. Почему и зачем?

- Мы договорились с тренером, что я выйду в старте, но если дело не пойдет – поменяюсь. Тяжело пришлось. Я очень устал вчера. Но мне хотелось сыграть с Россией. Сыграть против всех этих звезд. Такой шанс выпадает нечасто. И я насладился своим отрезком.

- То есть вы порадовались, когда Овечкин вам забил?

- Нет, ха-ха. Я должен был брать тот бросок. Знал, что Овечкин пока не забивал на чемпионате мира, так что ждал, что он будет много бросать. Я в том моменте зацепил шайбу, но он по 50 каждый год забивает, у него и такое может залетать. Но я за него рад.

- Есть ли тут вообще итальянские журналисты?

- Один есть. Пишущий. А телевизионных нет. Два года назад были, а на этот раз – никого. (Игорь Еронко)

Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира - 2019