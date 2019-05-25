Воробьев сказал, что финнам можно было противопоставить голы

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча 1/2 финала чемпионата мира-2019 против Финляндии (0:1).
- Что можно было противопоставить финнам?
- Голы.
- Почему с финнами у вас всегда трудности?
- У финнов отлично организованная системная команда. И очень быстрое нападение.
- Что было вашей главной ошибкой?
- Хороший вопрос. Гол пропустили. Надо думать, разбирать. Пока еще свежо. (Игорь Еронко)
Чемпионат мира по хоккею 2019: новости, обзоры, команды и статистика //
Расписание матчей, турнирная таблица и сетка плей-офф чемпионата мира 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //
Расписание и результаты матчей, состав и статистика сборной России по хоккею: где смотреть видеотрансляции игр ЧМ-2019
Загрузка...