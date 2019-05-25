Воробьев сказал, что финнам можно было противопоставить голы

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча 1/2 финала чемпионата мира-2019 против Финляндии (0:1).

- Что можно было противопоставить финнам?

- Голы.

- Почему с финнами у вас всегда трудности?

- У финнов отлично организованная системная команда. И очень быстрое нападение.

- Что было вашей главной ошибкой?

- Хороший вопрос. Гол пропустили. Надо думать, разбирать. Пока еще свежо. (Игорь Еронко)

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