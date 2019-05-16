Василевский обновил российский рекорд

Андрей Василевский провел шестой в карьере сухой матч на чемпионатах мира и обновил российский рекорд, увеличив отрыв от Сергея Бобровского, который сохранял ворота в неприкосновенности четыре раза. И если голкипер "Тампы" провел на мировых первенствах всего 14 матчей, то его конкурент – в два раза больше.
Российские вратари, сделавшие больше одного "сухаря" на чемпионатах мира
|
Вратарь
|
Чемпионаты
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Андрей Василевский
|
2014, 2017, 2019
|
14
|
6
|
Сергей Бобровский
|
2014, 2015, 2016
|
26
|
4
|
Михаил Шталенков
|
1992, 1994, 1996, 2001
|
17
|
3
|
Игорь Шестеркин
|
2018
|
4
|
2
|
Илья Сорокин
|
2016, 2017
|
5
|
2
|
Евгений Набоков
|
2008, 2011
|
9
|
2
|
Александр Еременко
|
2007, 2008, 2009, 2010
|
12
|
2
|
Андрей Трефилов
|
1992, 1993, 1996, 1999
|
14
|
2
|
Илья Брызгалов
|
2000, 2009, 2013
|
15
|
2
|
Семен Варламов
|
2010, 2012, 2013
|
17
|
2
|
Максим Соколов
|
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
|
26
|
2
Первый "сухарь" Василевский оформил на ЧМ-2014, затем трижды не пропустил в 2017-м и дважды – в 2019-м. Любопытно, что четыре из шести встреч завершились со счетом 3:0, словакам россияне отгрузили шесть шайб, а итальянцам – 10.
Сухие матчи Андрея Василевского на чемпионатах мира
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Матч
|
Броски
|
18.05.2014
|
Минск
|
Гр.турнир
|
Германия – 3:0
|
27
|
11.05.2017
|
Кельн
|
Гр.турнир
|
Дания – 3:0
|
21
|
13.05.2017
|
Кельн
|
Гр.турнир
|
Словакия – 6:0
|
22
|
18.05.2017
|
Париж
|
1/4 финала
|
Чехия – 3:0
|
27
|
13.05.2019
|
Братислава
|
Гр.турнир
|
Чехия – 3:0
|
23
|
15.05.2019
|
Братислава
|
Гр.турнир
|
Италия – 10:0
|
15