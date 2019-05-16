Чемпионат мира

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Василевский обновил российский рекорд

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Андрей Василевский провел шестой в карьере сухой матч на чемпионатах мира и обновил российский рекорд, увеличив отрыв от Сергея Бобровского, который сохранял ворота в неприкосновенности четыре раза. И если голкипер "Тампы"​ провел на мировых первенствах всего 14 матчей, то его конкурент – в два раза больше.

Российские вратари, сделавшие больше одного "сухаря" на чемпионатах мира

Вратарь

Чемпионаты

Матчи

Сухие матчи

Андрей Василевский

2014, 2017, 2019

14

6

Сергей Бобровский

2014, 2015, 2016

26

4

Михаил Шталенков

1992, 1994, 1996, 2001

17

3

Игорь Шестеркин

2018

4

2

Илья Сорокин

2016, 2017

5

2

Евгений Набоков

2008, 2011

9

2

Александр Еременко

2007, 2008, 2009, 2010

12

2

Андрей Трефилов

1992, 1993, 1996, 1999

14

2

Илья Брызгалов

2000, 2009, 2013

15

2

Семен Варламов

2010, 2012, 2013

17

2

Максим Соколов

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

26

2

Первый "сухарь" Василевский оформил на ЧМ-2014, затем трижды не пропустил в 2017-м и дважды – в 2019-м. Любопытно, что четыре из шести встреч завершились со счетом 3:0, словакам россияне отгрузили шесть шайб, а итальянцам – 10.

Сухие матчи Андрея Василевского на чемпионатах мира

Дата

Город

Стадия

Матч

Броски

18.05.2014

Минск

Гр.турнир

Германия – 3:0

27

11.05.2017

Кельн

Гр.турнир

Дания – 3:0

21

13.05.2017

Кельн

Гр.турнир

Словакия – 6:0

22

18.05.2017

Париж

1/4 финала

Чехия – 3:0

27

13.05.2019

Братислава

Гр.турнир

Чехия – 3:0

23

15.05.2019

Братислава

Гр.турнир

Италия – 10:0

15
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