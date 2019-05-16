Василевский обновил российский рекорд

Андрей Василевский провел шестой в карьере сухой матч на чемпионатах мира и обновил российский рекорд, увеличив отрыв от Сергея Бобровского, который сохранял ворота в неприкосновенности четыре раза. И если голкипер "Тампы"​ провел на мировых первенствах всего 14 матчей, то его конкурент – в два раза больше.

Российские вратари, сделавшие больше одного "сухаря" на чемпионатах мира

Вратарь Чемпионаты Матчи Сухие матчи Андрей Василевский 2014, 2017, 2019 14 6 Сергей Бобровский 2014, 2015, 2016 26 4 Михаил Шталенков 1992, 1994, 1996, 2001 17 3 Игорь Шестеркин 2018 4 2 Илья Сорокин 2016, 2017 5 2 Евгений Набоков 2008, 2011 9 2 Александр Еременко 2007, 2008, 2009, 2010 12 2 Андрей Трефилов 1992, 1993, 1996, 1999 14 2 Илья Брызгалов 2000, 2009, 2013 15 2 Семен Варламов 2010, 2012, 2013 17 2 Максим Соколов 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 26 2

Первый "сухарь" Василевский оформил на ЧМ-2014, затем трижды не пропустил в 2017-м и дважды – в 2019-м. Любопытно, что четыре из шести встреч завершились со счетом 3:0, словакам россияне отгрузили шесть шайб, а итальянцам – 10.

Сухие матчи Андрея Василевского на чемпионатах мира