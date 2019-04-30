В четверг, 9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне сборная России примет участие в церемонии возложении венков и цветов к Мемориалу павшим советским воинам Славин в Братиславе, информирует официальный сайт ФХР.

В церемонии примут участие штаб сборной, игроки и персонал команды, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Алексей Федотов и ветераны Великой отечественной войны.

Первый матч на ЧМ в Словакии сборная России проведет 10 мая – против Норвегии.

Напомним, в период участия в чемпионатах мира российская команда традиционно возлагает цветы к мемориалам, посвященным воинам и гражданам нашей страны, павшим за победу над фашизмом.

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