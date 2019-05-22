Чемпионат мира по хоккею-2019: итоги группового раунда, турнирная таблица, рейтинг сборных

В Кошице и Братиславе завершились матчи предварительного раунда чемпионата мира по хоккею -2019. По итогам группового турнира сформированы пары четвертьфиналистов и определился итоговый рейтинг не попаавших в плей-офф сборных.

Рейтинг сборных, вышедших в плей-офф

1. Россия – 1-е место в группе В, 21 очко

2. Канада – 1-е место в группе А, 18 очков

3. Чехия – 2-е место в группе В, 18 очков

4. Финляндия – 2-е место в группе А, 16 очков

5. Швеция – 3-е место в группе В, 15 очков, "+20"

6. Германия – 3-е место в группе А, 15 очков, "0"

7. США – 4-е место в группе А, 14 очков

8. Швейцария – 4-е место в группе В, 12 очков

Итоговый рейтинг сборных, не вышедших в плей-офф

9. Словакия

10. Латвия

11. Дания

12. Норвегия

13. Великобритания

14. Италия

15. Франция

16. Австрия

Франция и Австрия вылетели из элитного дивизиона чемпионата мира, на ЧМ-20202 их заменят Казахстан и Белоруссия.

Группа A

И В ВО ПО П Ш О 1. Канада 7 6 0 0 1 36-11 18 2. Финляндия 7 5 0 1 1 22-11 16 3. Германия 7 5 0 0 2 18-18 15 4. США 7 4 1 0 2 27-15 14 5. Словакия 7 3 1 0 3 28-19 11 6. Дания 7 1 1 1 4 18-23 6 7. Великобритания 7 0 1 0 6 9-41 2 8. Франция 7 0 0 2 5 14-34 2

Группа В

И В ВО ПО П Ш О 1. Россия 7 7 0 0 0 36-7 21 2. Чехия 7 6 0 0 1 39-14 18 3. Швеция 7 5 0 0 2 41-21 15 4. Швейцария 7 4 0 0 3 27-14 12 5. Латвия 7 3 0 0 4 21-20 9 6. Норвегия 7 2 0 0 5 19-33 6 7. Италия 7 0 1 0 6 5-48 2 8. Австрия 7 0 0 1 6 9-40 1

Пары 1/4 финала (матчи пройдут 23 мая в Братиславе и Кошице)

Россия (В1) – США (А4) – 17.15 (мск)

Чехия (В2) – Германия (А3) – 21.15 (мск)

Канада (А1) – Швейцария (В4)– 17.15 (мск)

Финляндия (А2) – Швеция (В3) – 21.15 (мск)

Перед полуфинальной стадией все четыре оставшиеся в розыгрыше сборные будет посеяны (1-й, 2-й, 3-й, 4-й номера) на основании следующих показателей группового этапа:

– Место в группе

– Количество очков

– Разность шайб

– Количество голов

– Посев перед чемпионатом мира

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