Чемпионат мира по хоккею-2019: итоги группового раунда, турнирная таблица, рейтинг сборных

Рейтинг сборных, вышедших в плей-офф
1. Россия – 1-е место в группе В, 21 очко
2. Канада – 1-е место в группе А, 18 очков
3. Чехия – 2-е место в группе В, 18 очков
4. Финляндия – 2-е место в группе А, 16 очков
5. Швеция – 3-е место в группе В, 15 очков, "+20"
6. Германия – 3-е место в группе А, 15 очков, "0"
7. США – 4-е место в группе А, 14 очков
8. Швейцария – 4-е место в группе В, 12 очков
Итоговый рейтинг сборных, не вышедших в плей-офф
9. Словакия
10. Латвия
11. Дания
12. Норвегия
13. Великобритания
14. Италия
15. Франция
16. Австрия
Франция и Австрия вылетели из элитного дивизиона чемпионата мира, на ЧМ-20202 их заменят Казахстан и Белоруссия.
Группа A
|
|
И
|
В
|
ВО
|
ПО
|
П
|
Ш
|
О
|
1. Канада
|
7
|
6
|
0
|
0
|
1
|
36-11
|
18
|
2. Финляндия
|
7
|
5
|
0
|
1
|
1
|
22-11
|
16
|
3. Германия
|
7
|
5
|
0
|
0
|
2
|
18-18
|
15
|
4. США
|
7
|
4
|
1
|
0
|
2
|
27-15
|
14
|
5. Словакия
|
7
|
3
|
1
|
0
|
3
|
28-19
|
11
|
6. Дания
|
7
|
1
|
1
|
1
|
4
|
18-23
|
6
|
7
|
0
|
1
|
0
|
6
|
9-41
|
2
|
8. Франция
|
7
|
0
|
0
|
2
|
5
|
14-34
|
2
Группа В
|
|
И
|
В
|
ВО
|
ПО
|
П
|
Ш
|
О
|
1. Россия
|
7
|
7
|
0
|
0
|
0
|
36-7
|
21
|
2. Чехия
|
7
|
6
|
0
|
0
|
1
|
39-14
|
18
|
3. Швеция
|
7
|
5
|
0
|
0
|
2
|
41-21
|
15
|
4. Швейцария
|
7
|
4
|
0
|
0
|
3
|
27-14
|
12
|
5. Латвия
|
7
|
3
|
0
|
0
|
4
|
21-20
|
9
|
6. Норвегия
|
7
|
2
|
0
|
0
|
5
|
19-33
|
6
|
7. Италия
|
7
|
0
|
1
|
0
|
6
|
5-48
|
2
|
8. Австрия
|
7
|
0
|
0
|
1
|
6
|
9-40
|
1
Пары 1/4 финала (матчи пройдут 23 мая в Братиславе и Кошице)
Россия (В1) – США (А4) – 17.15 (мск)
Чехия (В2) – Германия (А3) – 21.15 (мск)
Канада (А1) – Швейцария (В4)– 17.15 (мск)
Финляндия (А2) – Швеция (В3) – 21.15 (мск)
Перед полуфинальной стадией все четыре оставшиеся в розыгрыше сборные будет посеяны (1-й, 2-й, 3-й, 4-й номера) на основании следующих показателей группового этапа:
– Место в группе
– Количество очков
– Разность шайб
– Количество голов
– Посев перед чемпионатом мира
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