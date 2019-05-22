Чемпионат мира

01:30 | Хоккей — Чемпионат мира

Чемпионат мира по хоккею-2019: итоги группового раунда, турнирная таблица, рейтинг сборных

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В Кошице и Братиславе завершились матчи предварительного раунда чемпионата мира по хоккею-2019. По итогам группового турнира сформированы пары четвертьфиналистов и определился итоговый рейтинг не попаавших в плей-офф сборных.

Рейтинг сборных, вышедших в плей-офф

1. Россия – 1-е место в группе В, 21 очко
2. Канада – 1-е место в группе А, 18 очков
3. Чехия – 2-е место в группе В, 18 очков
4. Финляндия – 2-е место в группе А, 16 очков
5. Швеция – 3-е место в группе В, 15 очков, "+20"
6. Германия – 3-е место в группе А, 15 очков, "0"
7. США – 4-е место в группе А, 14 очков
8. Швейцария – 4-е место в группе В, 12 очков

Итоговый рейтинг сборных, не вышедших в плей-офф

9. Словакия
10. Латвия
11. Дания
12. Норвегия
13. Великобритания
14. Италия
15. Франция
16. Австрия

Франция и Австрия вылетели из элитного дивизиона чемпионата мира, на ЧМ-20202 их заменят Казахстан и Белоруссия.

Группа A

 

И

В

ВО

ПО

П

Ш

О

1. Канада

7

6

0

0

1

36-11

18

2. Финляндия

7

5

0

1

1

22-11

16

3. Германия

7

5

0

0

2

18-18

15

4. США

7

4

1

0

2

27-15

14

5. Словакия

7

3

1

0

3

28-19

11

6. Дания

7

1

1

1

4

18-23

6

7. Великобритания

7

0

1

0

6

9-41

2

8. Франция

7

0

0

2

5

14-34

2

Группа В

 

И

В

ВО

ПО

П

Ш

О

1. Россия

7

7

0

0

0

36-7

21

2. Чехия

7

6

0

0

1

39-14

18

3. Швеция

7

5

0

0

2

41-21

15

4. Швейцария

7

4

0

0

3

27-14

12

5. Латвия

7

3

0

0

4

21-20

9

6. Норвегия

7

2

0

0

5

19-33

6

7. Италия

7

0

1

0

6

5-48

2

8. Австрия

7

0

0

1

6

9-40

1

Пары 1/4 финала (матчи пройдут 23 мая в Братиславе и Кошице)

Россия (В1) – США (А4) – 17.15 (мск)
Чехия (В2) – Германия (А3) – 21.15 (мск)
Канада (А1) – Швейцария (В4)– 17.15 (мск)
Финляндия (А2) – Швеция (В3) – 21.15 (мск)

Перед полуфинальной стадией все четыре оставшиеся в розыгрыше сборные будет посеяны (1-й, 2-й, 3-й, 4-й номера) на основании следующих показателей группового этапа:

– Место в группе
– Количество очков
– Разность шайб
– Количество голов
– Посев перед чемпионатом мира

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