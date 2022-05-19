Перенесенный из-за пожара матч Германия — Дания начнется в 18.00 по московскому времени

Стало известно время начала матча ЧМ-2022 Германия — Дания, который был перенесен из-за пожара на арене в Хельсинки.

Как сообщает журналист Стивен Эллис, игра начнется в 18.00 по московскому времени. Старт матча был запланирован на 16.20.

Матч Канада — Казахстан, который пройдет на той же арене, перенесен на час. Игра начнется в 21.30 по московскому времени вместо 20.20.