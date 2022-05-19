Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 17:28

Стало известно время начала перенесенного из-за пожара матча ЧМ-2022 Германия — Дания

Перенесенный из-за пожара матч Германия — Дания начнется в 18.00 по московскому времени
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Начало матча ЧМ-2022 Германия — Дания было отложено из-за пожара на арене.
Фото AFP

Стало известно время начала матча ЧМ-2022 Германия — Дания, который был перенесен из-за пожара на арене в Хельсинки.

Как сообщает журналист Стивен Эллис, игра начнется в 18.00 по московскому времени. Старт матча был запланирован на 16.20.

Матч Канада — Казахстан, который пройдет на той же арене, перенесен на час. Игра начнется в 21.30 по московскому времени вместо 20.20.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по хоккею
Сборная Дании по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Топ-5 советов, как быстро похудеть к летнему сезону
Очередная безумная идея в КХЛ: 28 клубов, 2 дивизиона и прибавление из ВХЛ. Зачем это нужно? 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Начало матча ЧМ-2022 Германия — Дания отложено из-за пожара на арене

ИИХФ сделала заявление в связи с переносом матча Германия — Дания из-за пожара
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости