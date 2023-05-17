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17 мая, 18:34

США победили Австрию в групповом турнире ЧМ

Руслан Минаев
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Эпизод матча ЧМ-2023 США — Австрия.
Фото AFP

Сборная США обыграла Австрию в групповом турнире чемпионата мира — 4:1.

В группе А американцы одержали 4 победы после 4 игр и занимают первое место. Австрийцы потерпели четвертое поражение.

В следующем матче США сыграет с Данией 20 мая. Австрия — с Германией 19-го числа.

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Группа A

США — Австрия — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Гримальди — 2 (Бонино, Маккей), 27:16 — 1:0. Раффль — 3 (бол., Шнайдер, Росси), 37:23 — 1:1. Мазур — 1 (Тайнан, Хатсон), 38:20 — 2:1. Хатсон — 1 (Пербикс, Коронато), 43:24 — 3:1. Пербикс — 1 (п.в., Браун, Фаррелл), 57:27 — 4:1.

Нереализованный буллит: Цвергер (Австрия), 51:17 (Вратарь).

Вратари: Петерсен — Штаркбаум (57:15 — 57:27).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (7+10+14) — 19 (7+6+6).

Судьи: Ансонс, Каукокари.

17 мая. Тампере. Nokia Arena.

Источник: Турнирная таблица группового турнира ЧМ
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Сборная Австрии по хоккею
Сборная США по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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