Тренер сборной Белоруссии объяснил, почему четыре легионера не сыграли против Швейцарии
19:29
Главный тренер сборной Белорусии Михаил Захаров после поражения от Швейцарии (0:6) в рамках группового этапа ЧМ-2021 объяснил, почему Франсис Паре, Шейн Принс, Дэнни Тэйлор и Ник Бэйлен не попали в заявку на игру.
— У кого-то травмы, у кого-то микро-матчи по 0:4 или 0:5. Тот же Бэйлен — 8 голов получил человек! Так нельзя играть! Где тонко — там и рвется, — цитирует тренера «БХ».
— Это воспитательные меры?
— Не попали в состав. Я не буду придумывать. Как есть.
Следующую встречу команда Белоруссии проведет против сборной России.
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