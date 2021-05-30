Тренер сборной Белоруссии объяснил, почему четыре легионера не сыграли против Швейцарии

Главный тренер сборной Белорусии Михаил Захаров после поражения от Швейцарии (0:6) в рамках группового этапа ЧМ-2021 объяснил, почему Франсис Паре, Шейн Принс, Дэнни Тэйлор и Ник Бэйлен не попали в заявку на игру.

— У кого-то травмы, у кого-то микро-матчи по 0:4 или 0:5. Тот же Бэйлен — 8 голов получил человек! Так нельзя играть! Где тонко — там и рвется, — цитирует тренера «БХ».

— Это воспитательные меры?

— Не попали в состав. Я не буду придумывать. Как есть.

Следующую встречу команда Белоруссии проведет против сборной России.