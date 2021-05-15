Шарангович присоединился к сборной Белоруссии в Риге
19:01
Нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович присоединился к сборной Белоруссии в Риге. Чемпионат мира пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.
«Всем привет! Добрался очень хорошо. Скоро увидимся на льду на тренировках», — сказал Шарангович.
Сезон-2020/2021 Шарангович начинал в КХЛ в минском «Динамо», за которое провел 34 встречи, где набрал 25 (17+8) очков. В составе «Дэвилз» хоккеист принял участие в 54 матчах и набрал 30 (16+14) очков.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю