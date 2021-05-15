Нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович присоединился к сборной Белоруссии в Риге. Чемпионат мира пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

«Всем привет! Добрался очень хорошо. Скоро увидимся на льду на тренировках», — сказал Шарангович.

Сезон-2020/2021 Шарангович начинал в КХЛ в минском «Динамо», за которое провел 34 встречи, где набрал 25 (17+8) очков. В составе «Дэвилз» хоккеист принял участие в 54 матчах и набрал 30 (16+14) очков.