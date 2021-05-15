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Брагин рассказал, сколько мест в заявке сборная России оставит под игроков НХЛ на чемпионате мира

19:11
Валерий Брагин. Фото photo.khl.ru
Валерий Брагин. Фото photo.khl.ru
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от Чехии в заключительном матче Евротура (0:4) и прокомментировал состав команды на чемпионат мира в Латвии.

— Хороший матч с двух сторон, боевой, — отметил Брагин. — По самоотдаче и борьбе практически как чемпионат мира. Мы неплохо играли в плане тактики и самоотдачи, но подвела реализация.

— Насколько серьезная травма у Евгения Тимкина?

— Сейчас сложно сказать. Шайба попала в открытое место. Мы надеемся, что ничего серьезного нет, но ушиб сильный.

— Как вам дебют Михаила Григоренко?

— Мы попробовали его и в центре, и с краю. Сейчас будем определяться. После недельной паузы практически без тренировок моментами он неплохо выглядел.

— С Шалуновым и Окуловым вы попробовали Воронкова. Как вам это сочетание?

— У них были хорошие моменты, думаю, мы оставим это сочетание.

— У вас есть ясность, кто будет на чемпионате мира основным вратарем?

— Надо все проанализировать. Мы оставляем одно место в заявке под вратаря и одно под нападающего. Посмотрим, как будут развиваться события в плей-офф НХЛ.

(Михаил Скрыль)

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав