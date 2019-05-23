Чемпионат мира

19:56 | Хоккей — Чемпионат мира

Россия - США - 4:3: видеообзор лучших моментов четвертьфинального матча ЧМ-2019

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Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира обыграла команду СШАсо счетом 4:3. Голы забили Никита ГусевМихаил СергачевКирилл Капризови Михаил Григоренко.

У американцев отличились Брейди Скжей,  Ноа Хэнифин и Алекс Дебринкэт

Представляем вашему вниманию видеообзор этой встречи.

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