Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матчей 19 мая

В воскресенье, 19 мая, на чемпионате мира по хоккею -2019 в десятый день группового турнира будут сыграны по два матча в группах A и B.

В Братиславе Россия встретится со Швейцарией, также пройдет игра Австрии и Чехии. В Кошице состоятся матчи Германии и США, Франции и Финляндии.

Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 19 мая, воскресенье (время – московское)

Группа A (Кошице)

17.15 Германия – США – онлайн-трансляция

21.15 Франция – Финляндия – онлайн-трансляция

Группа B (Братислава)

17.15 Австрия – Чехия – онлайн-трансляция

21.15 Швейцария – Россия – онлайн-трансляция

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира – 2019

Чемпионат мира по хоккею – 2019: новости, обзоры, команды, статистика //

Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //

Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019