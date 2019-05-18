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Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матчей 19 мая

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В воскресенье, 19 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 в десятый день группового турнира будут сыграны по два матча в группах A и B.

В Братиславе Россия встретится со Швейцарией, также пройдет игра Австрии и Чехии. В Кошице состоятся матчи Германии и США, Франции и Финляндии.

Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 19 мая, воскресенье (время – московское)

Группа A (Кошице)

17.15 ГерманияСШАонлайн-трансляция

21.15 ФранцияФинляндияонлайн-трансляция

Группа B (Братислава)

17.15 АвстрияЧехияонлайн-трансляция

21.15 ШвейцарияРоссияонлайн-трансляция

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