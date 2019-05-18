Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матчей 19 мая

В Братиславе Россия встретится со Швейцарией, также пройдет игра Австрии и Чехии. В Кошице состоятся матчи Германии и США, Франции и Финляндии.
Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 19 мая, воскресенье (время – московское)
17.15 Германия – США – онлайн-трансляция
21.15 Франция – Финляндия – онлайн-трансляция
17.15 Австрия – Чехия – онлайн-трансляция
21.15 Швейцария – Россия – онлайн-трансляция
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