Сборная Белоруссии победила Литву в стартовом матче первого дивизиона чемпионата мира-2019 - 4:3. Турнир проходит в Казахстане.

Примечательно, что вторую шайбу Литвы забросил действующий президент Федерации хоккея страны Дайнюс Зубрус. Он завершил клубную карьеру еще в 2016 году, год назад он уже принимал участие в чемпионате мира.

Зубрус всю профессиональную карьеру провел в Северной Америке (кроме локаутного сезона-2004/05). В НХЛ он защищал цвета "Филадельфии", "Монреаля", "Вашингтона", "Баффало", "Нью-Джерси" и "Сан-Хосе". Сезон-2004/05 он провел в "Ладе".