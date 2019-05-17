Малкин рассказал, почему не играет в сборной в стрелялки

Нападающий сборной России​ Евгений Малкин рассказал о своем отношении к компьютерным играм и СМИ. Хоккеист не исключил, что после окончания карьеры даст большое интервью журналистам.

– В стрелялки в сборной играете? Киберспорт, все дела.

– Мы же не повезем с собой компьютер. Я бы, конечно, поиграл. Но таскать с собой ноутбук и клавиатуру – не вариант. Знаю, ребята играют в какие-то другие приставки – каждому свое. Сейчас больше зависаем в интернете. Вчера посмотрел на Youtube интервью Дудя с Давидовичем. На таких турнирах обычно стараешься отвлечься.

– Сами могли бы стать героем такого интервью? Рассказать про себя все-все. Или спортсмены избегают таких вещей?

– Все по-разному. Кто-то избегает, кто-то, наоборот, более открыт. Я стараюсь, все личное, семейное держать при себе. Когда-нибудь, после окончания карьеры, возможно, я много что расскажу. Да и сейчас стараюсь делиться. В этом году ко мне в гости в Питтсбург приезжали ребята – журналисты, брали большое интервью. Жена тоже старается говорить. Ребенок родился – интервью, тысяча очков – интервью. По мере возможности всем делюсь. Но рассказывать все о своей жизни на сто процентов не хочу. Сейчас итак все супердоступно благодаря интернету, инстаграму – ничего не спрячешь. Все фотографируют, выкладывают.

– В Словакии за вами папарацци много бегают?

– Да вы так бегаете, что вас даже не видно (смеется). Иногда могут сфотографировать в ресторане, за стеклом. Но мы ходим везде только с разрешения тренера – все по договоренности. Не делаем ничего криминального. (Игорь Еронко)

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