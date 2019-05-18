Латвия – Россия: фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

18 мая, в субботу, сборная России встретится на чемпионате мира по хоккею с Латвией. После четырех игр наша команда лидирует в Группе В с 12 очками: были одержаны победы над Норвегией (5:2), Австрией (5:0), Чехией (3:0) и Италией (10:0). А Латвия, которую возглавляет главный тренер "Авангарда" Боб Хартли, дважды выиграла (у Австрии – 5:2 и Италии – 3:0) и дважды проиграла (Швейцарии – 1:3 и Чехии – 3:6).

От встречи с латвийцами не стоит ждать такого же разгрома, как с итальянцами. Прибалтийская команда доставила массу неприятностей и швейцарцам, и чехам, и даже вела в счете 2:0 во встрече с подопечными Милоша Ржиги.

В БК "Лига Ставок" ожидают победы россиян с разницей в несколько шайб. Так, коэффициент нашей сборной на фору "минус 3,5" составляет 2,00. То есть со ставки в 1000 рублей можно выиграть 2000 рублей.

При этом вряд ли можно рассчитывать на то, что Латвия ни разу не поразит ворота Андрея Василевского. Коэффициент на то, что Россия сыграет на "ноль", составляет 3,05, а на то, что пропустит хотя бы один гол – 1,35



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