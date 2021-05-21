Хенрик назначен капитаном сборной Канады на ЧМ-2021
10:11
Капитаном сборной Канады на чемпионате мира будет форвард «Анахайма» Адам Хенрик, информирует пресс-служба команды. Вице-капитанами назначены Коннор Браун и Колин Миллер.
Чемпионат мира начнется сегодня, 21 мая.
В группе А сыграют Россия, Чехия, Швеция, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания.
В группе B сыграют команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, которая в финале ЧМ-2019 переиграла сборную Канады.
Читайте также
«Понял, что в «Монреале» мне даже не собираются давать шанс». Российский вратарь вернулся в КХЛ из Канады
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю