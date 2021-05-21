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Хенрик назначен капитаном сборной Канады на ЧМ-2021

10:11

Капитаном сборной Канады на чемпионате мира будет форвард «Анахайма» Адам Хенрик, информирует пресс-служба команды. Вице-капитанами назначены Коннор Браун и Колин Миллер.

Чемпионат мира начнется сегодня, 21 мая.

В группе А сыграют Россия, Чехия, Швеция, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания.

В группе B сыграют команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, которая в финале ЧМ-2019 переиграла сборную Канады.

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