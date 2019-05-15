Илья Ковальчук: "Тренеру Италии нравится моя игра? Постараюсь его не разочаровать"

Капитан сборной России Илья Ковальчук рассказал о предстоящей игре с Италией на чемпионате мира. По его словам, это отличная возможность сыграться.

– Команда настраивается как обычно, – заявил Ковальчук. – Нам есть, над чем работать, поэтому нужо улучшать с каждым матчем свою игру. Может, сегодня новые сочетания будет, тоже будет возможность сыграться.

– С Италией многих может прорвать на голы?

– Для любого нападающего и защитника важно забить, почувствовать уверенность, и почему бы не сделать это сегодня. Еще очень много игр впереди после этой.

– Неплохо и третий матч "на ноль" закончить?

– Да, посмотрим. Вратари здорово играют, и с чехами мы неплохо в защите действовали. Нужно улучшать игру т в обороне.

– За другой группой следите?

– Видели моменты, как канадцы словаков обыграли, много голов в их встрече было. Нам самое главное – на себе сконцентрироваться, а не переживать за других.

– Телегин как Марио Лемье забил в первой смене. Как он вам?

– Молодец – работяга, трудится, тренируется, в отличной форме. Немногие из ребят могут большую часть игры просидеть и выйти – сыграть хорошо смену.

– С Италии больше сдерживающих функций будет у вашей тройки?

– У нас нет сдерживания, у всех звеньев функции сдерживающие и атакующие. Мы будем активно идти, пытаться отобрать шайбу, в их зоне больше времени провести.

– Вчера тренер итальянцев сказал, что получает наибольшее удовольствие от вашей игры.

– На этой планете много людей – у каждого свое мнение. Хорошо, что он симпатизирует моей игре, буду стараться его не разочаровать сегодня.

– Что приходит на ум, когда говорят об Италии? Футбол?

– В хоккей тоже неплохо играют, раз на чемпионат мира попали. Еда очень вкусная. (Алена Гребенькова)

Россия – Италия: чемпионат мира по хоккею, 15 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 21.15 (мск)

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