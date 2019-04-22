Хоккеисты "Виннипега" Уилер и Шайфли не сыграют на ЧМ-2019

Форварды "Виннипега" Блейк Уилер и Марк Шайфли не примут участия в чемпионате мира-2019 в Словакии. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

- Капитан "Виннипега" Блейк Уилер и Марк Шайфли сообщили, что не будут участвовать в чемпионате мира этой весной, - сообщается в Твиттере журналиста Кена Вибе.

#NHLJets captain Blake Wheeler and Mark Scheifele both say they won’t be playing at the world championship this spring – Ken Wiebe (@WiebeSunSports) 22 апреля 2019 г.

В текущем сезоне 32-летний Уилер провел 88 матчей за "Виннипег", в которых набрал 96 (21+75) очков. 26-летний Шайфли принял участие в 88 встречах и заработал 89 (40+49) баллов. Напомним, "Джетс" вылетели из плей-офф НХЛ на стадии 1/8 финала, уступив "Сент-Луису" с общим счетом 2-4.

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