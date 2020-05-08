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Хара вошел в символическую пятерку сборной Словакии по версии ИИХФ

08:07
Мирослав Шатан (слева) и Жигмунд Палффи. Фото iihf.com.
Мирослав Шатан (слева) и Жигмунд Палффи. Фото iihf.com.
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Официальный сайт ИИХФ составил символическую пятерку игроков для сборной Словакии.

Место в воротах было отдано Владимиру Дзурилле. Пару защитников составили Любомир Вишневский и Здено Хара.

В тройке нападения оказались Петер Штястны, Мирослав Шатан и Жигмунд Палффи.

Чемпионат мира по хоккею 2020: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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