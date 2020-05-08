Хара вошел в символическую пятерку сборной Словакии по версии ИИХФ
08:07
Официальный сайт ИИХФ составил символическую пятерку игроков для сборной Словакии.
Место в воротах было отдано Владимиру Дзурилле. Пару защитников составили Любомир Вишневский и Здено Хара.
В тройке нападения оказались Петер Штястны, Мирослав Шатан и Жигмунд Палффи.
The most perfect @HockeySlovakia #IIHFWorlds lineup ever? We think so.— IIHF (@IIHFHockey) May 7, 2020
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