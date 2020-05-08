Хара вошел в символическую пятерку сборной Словакии по версии ИИХФ

Официальный сайт ИИХФ составил символическую пятерку игроков для сборной Словакии.

Место в воротах было отдано Владимиру Дзурилле. Пару защитников составили Любомир Вишневский и Здено Хара.

В тройке нападения оказались Петер Штястны, Мирослав Шатан и Жигмунд Палффи.