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Германия — Латвия: видеообзор матча чемпионата мира-2021

22:55
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Видеообзор матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Германии и Латвии (2:1)

В составе немецкой команды отличились Джон Петерка и Марцель Небельс. У латвийцев гол в активе Родриго Аболса.

Германия набрала 12 очков, заняла третье место и завоевала путевку в плей-офф. У Латвии девять очков и шестое место. Команда не смогла пробиться в 1/4 финала.

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