Германия — Латвия: видеообзор матча чемпионата мира-2021
22:55
Видеообзор матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Германии и Латвии (2:1)
В составе немецкой команды отличились Джон Петерка и Марцель Небельс. У латвийцев гол в активе Родриго Аболса.
Германия набрала 12 очков, заняла третье место и завоевала путевку в плей-офф. У Латвии девять очков и шестое место. Команда не смогла пробиться в 1/4 финала.
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