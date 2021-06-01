Видеообзор матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Германии и Латвии (2:1)

В составе немецкой команды отличились Джон Петерка и Марцель Небельс. У латвийцев гол в активе Родриго Аболса.

Германия набрала 12 очков, заняла третье место и завоевала путевку в плей-офф. У Латвии девять очков и шестое место. Команда не смогла пробиться в 1/4 финала.