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Сегодня, 18:40

Сборная Германии разгромила Италию со счетом 9:4 на чемпионате мира

Анна Горшкова
Корреспондент
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Германия — Италия — :.
Фото AFP

Сборная Германии обыграла сборную Италии на групповом этапе матча чемпионата мира-2022со счетом 9:4. Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия).

Шайбы в составе немецкой команды шайбы забросили Александр Карачун, оформивший дубль, Кай Висман, Ясин Эхлиз, Даниэль Фишбух, Лукас Райхель, Даниэль Фишбух, Ясин Эхлиз, Самуэль Сорамис.

За сборную Италии забили Томмасо Траверса, Лука Фриго, Даниэль Мантенуто, Алекс Петан.

Германия набрала 12 очков и занимает третье место в группе А. Италия — седьмая с одним очком.

22 мая Германия сыграет с Казахстаном, Италия встретится со Словакией 21 мая.

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