Финляндия разгромила Великобританию в матче чемпионата мира
Сборная Финляндии одержала победу над Великобританией в матче группового турнира чемпионата мира-2022 — 6:0. Встреча прошла в Тампере (Финляндия).
Шайбы забросили Никлас Фриман, Юусо Хиетанен, Валттери Филппула, Йоэль Армиа, Саку Мяэналанен и Тони Раяла.
Финны поднялись на первое место в группе B, набрав 13 очков после пяти матчей. Британцы — восьмые с одним очком.
21 мая Финляндия сыграет с Австрией, Великобритания встретится с Латвией 22 мая.
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