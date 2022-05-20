Финляндия разгромила Великобританию в матче чемпионата мира

Сборная Финляндии одержала победу над Великобританией в матче группового турнира чемпионата мира-2022 — 6:0. Встреча прошла в Тампере (Финляндия).

Шайбы забросили Никлас Фриман, Юусо Хиетанен, Валттери Филппула, Йоэль Армиа, Саку Мяэналанен и Тони Раяла.

Финны поднялись на первое место в группе B, набрав 13 очков после пяти матчей. Британцы — восьмые с одним очком.

21 мая Финляндия сыграет с Австрией, Великобритания встретится с Латвией 22 мая.