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Сегодня, 18:32

Финляндия разгромила Великобританию в матче чемпионата мира

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Великобритания — Финляндия.
Фото AFP

Сборная Финляндии одержала победу над Великобританией в матче группового турнира чемпионата мира-2022 — 6:0. Встреча прошла в Тампере (Финляндия).

Шайбы забросили Никлас Фриман, Юусо Хиетанен, Валттери Филппула, Йоэль Армиа, Саку Мяэналанен и Тони Раяла.

Финны поднялись на первое место в группе B, набрав 13 очков после пяти матчей. Британцы — восьмые с одним очком.

21 мая Финляндия сыграет с Австрией, Великобритания встретится с Латвией 22 мая.

Чемпионат мира по хоккею
Cборная Великобритании по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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