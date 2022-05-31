Главный арбитр КХЛ: «Судьи из России добавили бы профессионализма чемпионату мира»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов высказал мнение о судействе на прошедшем чемпионате мира по хоккею в Финляндии.

«Новых правил на ЧМ-2022 не было. Примечательно то, что на турнире как не было нашей сборной, так и не оказалось российских судей. Уровень российских судей в последние годы на чемпионатах мира и Олимпийских играх говорит сам за себя. Все финальные матчи, если не играет сборная России, судят арбитры из нашей страны и в целом из КХЛ. Тяжело работать, когда у тебя практически вылетает треть высококлассных судей. Их нельзя просто заменить. Арбитры КХЛ из России добавили бы профессионализма чемпионату мира», — приводит слова Анисимова «РБ Спорт».

Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею. В финале финны одержали победу над Канадой — 4:3 ОТ.

Команды играли друг с другом в финале ЧМ третий раз подряд. Всего же финны в четвертый раз в своей истории выигрывают чемпионат мира.