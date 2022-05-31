Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 13:14

Главный арбитр КХЛ: «Судьи из России добавили бы профессионализма чемпионату мира»

Главный арбитр КХЛ Анисимов заявил, что судьи из России добавили бы профессионализма ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов высказал мнение о судействе на прошедшем чемпионате мира по хоккею в Финляндии.

«Новых правил на ЧМ-2022 не было. Примечательно то, что на турнире как не было нашей сборной, так и не оказалось российских судей. Уровень российских судей в последние годы на чемпионатах мира и Олимпийских играх говорит сам за себя. Все финальные матчи, если не играет сборная России, судят арбитры из нашей страны и в целом из КХЛ. Тяжело работать, когда у тебя практически вылетает треть высококлассных судей. Их нельзя просто заменить. Арбитры КХЛ из России добавили бы профессионализма чемпионату мира», — приводит слова Анисимова «РБ Спорт».

Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею. В финале финны одержали победу над Канадой — 4:3 ОТ.

Команды играли друг с другом в финале ЧМ третий раз подряд. Всего же финны в четвертый раз в своей истории выигрывают чемпионат мира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-arbitr-khl-sud-i-iz-rossii-dobavili-by-professionalizma-chempionatu-mira-v-finale-arbitry-sovershili-ne-pomarki/
Хоккей
КХЛ
Чемпионат мира по хоккею
Алексей Анисимов
1
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Емельяненко пропивает второй «бой всей жизни». Александр напугал внешним видом и готовится к бою с Дациком в реабилитационном центре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший вратарь «Автомобилиста» раскритиковал формат овертайме в финале чемпионата мира
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости