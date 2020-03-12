Чемпионат мира
|
Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Белоруссия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Великобритания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Германия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Дания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Канада
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Чехия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швеция
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Италия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Латвия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Россия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|США
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0-0
|0
Фазель — о возможной отмене ЧМ: «Ситуация выглядит не очень хорошей»
22:12
Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал ситуацию с возможной отменой или переносом чемпионата мира-2020. Ранее СМИ сообщили, что турнир отменят из-за коронавируса, однако ИИХФ опровергла данную информацию.
— Ситуация выглядит не очень хорошей, но мы подождем, что завтра скажет швейцарское правительство, — цитирует Фазеля журналист Боб Маккензи.
ЧМ-2020 должен пройти с 27 апреля по 3 мая в Швейцарии. Правительство страны из-за коронавируса наложило временный запрет на проведение мероприятий более чем на 5 тысяч человек. Действует он до 15 марта, однако завтра власти могут его продлить.