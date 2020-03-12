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Чемпионат мира

Фазель — о возможной отмене ЧМ: «Ситуация выглядит не очень хорошей»

22:12

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал ситуацию с возможной отменой или переносом чемпионата мира-2020. Ранее СМИ сообщили, что турнир отменят из-за коронавируса, однако ИИХФ опровергла данную информацию.

— Ситуация выглядит не очень хорошей, но мы подождем, что завтра скажет швейцарское правительство, — цитирует Фазеля журналист Боб Маккензи.

ЧМ-2020 должен пройти с 27 апреля по 3 мая в Швейцарии. Правительство страны из-за коронавируса наложило временный запрет на проведение мероприятий более чем на 5 тысяч человек. Действует он до 15 марта, однако завтра власти могут его продлить.

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