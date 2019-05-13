Дмитрий Орлов: "Матч с чехами стал лучшей игрой сборной России на чемпионате мира"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов после победы в третьем матче ЧМ-2019 над Чехией (3:0) считает, что команда провела свою лучшую игру на турнире.

- Чехи оказались не такими страшными, как можно было подумать до начала матч?

- Нет, у них хорошая команда. Они неплохо отыграли первый период. Но потом уже мы выглядели лучше, реализовали свои моменты. Сегодня была наша лучшая игра на турнире. Мы не давали сопернику легко проходить среднюю зону и у своих ворот действовали получше, чем в прошлых матчах. Таких опасных моментов не было, а если кто-то допускал ошибку, то Вася вытаскивал. Сегодня он красавец.

- Почему в первом периоде были проблемы с выходом из зоны?

- Во второй половине стартового периода было несколько потерь, чехи очень хорошо переходили в оборону и закрывали среднюю зону. Нам надо ходить возможность для хорошего длинного паса, просто подставить клюшку под шайбу и идти в прессинг.

- После относительно проходных игр с Норвегией и Австрией сложно было быстро подстроиться под чехов?

- Мы не проигрывали им в скорости с самого начала. Хотя наша команда проводила второй матч за два дня, а соперник отдыхал. По идее чехи должны были выглядеть посвежее. Но мне так не показалось. Вся команда была заряжена на игру, на борьбу. Больше половины матча мы выглядели лучше.

- Ваши звездные партнеры по "Вашингтону" Овечкин и Кузнецов никак не могут забить. Переживают?

- У нас одна команда. Все играют друг за друга и друг на друга. Они - мастера. Очки у них еще точно будут.

- Кузнецов старался все время играть на Овечкина.

- Когда у вас в команде играет лучший хоккеист по забитым голам, то его всегда будут искать передачами. Это нормальное явление.

- Нам с трибуны нравится смотреть за тем, что творят Гусев и Кучеров. Как вам с лавки?

- Они всегда идут друг к другу на подмогу, поэтому у них и получаются такие моменты. Когда у них получается играть в скрест, то защитникам надо заранее знать, что делать. Это не всегда легко сделать. Особенно если ты устал под конец смены. Среагировать на такой размен непросто. Они - мастера, использовали свой момент.

- Впереди у сборной России всего один матч за четыре дня - да и то с Италией. Это может расслабить?

- У всех команд разный график. Нам надо просто выходить и играть в полную, не теряя концентрации.

- Ваш чешский одноклубник по "Вашингтону" Врана обещал перед матчем, что перекинется с вами, Овечкиным и Кузнецовым парой слов. Он сделал это?

- Конечно. Перекинулись, посмеялись чуть-чуть. Чехи тоже стараются, у них хорошая сборная. Но мы сыграли сегодня чуть получше и удача была на нашей стороне. Может, еще увидимся со сборной Чехии на этом турнире. (Игорь Еронко)

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