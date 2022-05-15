Швейцария разгромила Данию и возглавила группу А на ЧМ-2022

Сборная Швейцарии разгромила Данию в матче группового турнира ЧМ-2022 по хоккею, который проходит в Финляндии.

Благодаря победе швейцарцы возглавили группу А. На счету команды 6 очков в 2 матчах. Швейцария опережает Канаду, у которой также 6 очков, по разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Дания занимает третье место в группе А с 3 очками.

В следующем туре Швейцария сыграет с Казахстаном, а Дания — с Италией. Обе игры состоятся 17 мая.

Группа A

Дания — Швейцария — 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)

Голы: Эрцог — 1 (Глаузер, Корви), 8:58 — 0:1. Майер — 1 (бол., Мозер, Мальгин), 21:03 — 0:2. Сутер — 1 (Мальгин, Симион), 25:01 — 0:3. Мозер — 1 (Мальгин, Сутер), 32:39 — 0:4. Курашев — 1 (бол., Хишир, Корви), 37:33 — 0:5. Мальгин — 2 (бол., Майер, Мозер), 46:39 — 0:6.

Вратари: Дихов (Дам, 40:00) — Дженони.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 19 (10+4+5) — 29 (8+17+4).

Судьи: Олунд, Рекуцки.

15 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.