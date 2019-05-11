Дания по буллитам победила Францию на ЧМ-2019

Сборная Дании в матче чемпионата мира по буллитам обыграла Францию (5:4 Б).

Чемпионат мира

Группа A

Дания – Франция – 5:4 Б (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бертран – 1 (бол., Клеро, Эккефей), 8:55 – 0:1. Сторм – 1, 19:06 – 1:1. М. Лауридсен – 1 (бол., Сторм, Й. Йенсен), 19:56 – 2:1. Дам-Малька – 1, 24:08 – 2:2. Флери – 1, 32:21 – 2:3. Клеро – 1 (бол., Реш, Бозон), 33:55 – 2:4. Эллер – 1 (Бозон, Эккефей, Бедкер), 35:29 – 3:4. Й. Йенсен – 1 (Н. Йенсен, Майер), 46:34 – 4:4.

Нереализованный буллит: Бедкер (Дания), 27:31 (вратарь).

Победный буллит: Сторм.

Вратари: Дам – Арди.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 38 (13+14+8+3) – 28 (4+12+9+3).

Судьи: Рантала, Тафтс.

11 мая. Кошице. Steel Arena.

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