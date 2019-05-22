Четвертьфинал ЧМ-2019 Россия – США: видеотрансляция матча

Россия против США - в первом раунде плей-офф ЧМ-2019. Фото AFP

Россияне в групповом турнире одержали семь побед и завершили предварительный раунд ЧМ-2019 на первом месте группы B. Команда Ильи Воробьева выиграла матчи против Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0), Италии (10:0), Латвии (3:1), Швейцарии (3:0) и Швеции (7:4).

В матчах на вылет Россия и Канада могут сыграть только в финале: все расклады для сборной на плей-офф ЧМ – здесь.

Первый канал показывает все матчи сборной России на ЧМ-2019. Плеер видеотрансляции будет доступен на этой странице.

Россия – США: чемпионат мира по хоккею, 1/4 финала, 23 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира – 2019

Чемпионат мира по хоккею – 2019: новости, обзоры, команды, статистика //

Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //

Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019